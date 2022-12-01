Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2022

Реквизиты письма Cуть разъяснений

Письмо Минфина от 03.10.2022 № 03-04-05/95255 За подаренную квартиру можно частично не платить НДФЛ, если супруга дарителя – ваша родственница

Письмо ФНС от 27.10.2022 № БС-3-11/11850@ Имущественный вычет по НДФЛ можно заявить как при покупке, так и при продаже жилья

Письмо Минфина от 14.10.2022 № 03-04-05/99510 Вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры делят на всех собственников

Письмо Минфина от 12.10.2022 № 03-04-06/98557 Выплаты старшим по дому и председателю ТСЖ облагаются НДФЛ и взносами

Письмо Минфина от 12.10.2022 № 03-04-05/98659 За полученную в дар квартиру от чужого человека надо платить НДФЛ

Письмо Минфина от 12.10.2022 № 03-04-05/98648 При выходе из ООО не будет НДФЛ, если бывший учредитель владел долей более 5 лет

Письмо ФНС от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@ Если зарплата за декабрь 2022 года будет выплачена в январе 2023 года, это будет считаться доходом января 2023

Письмо ФНС от 05.10.2022 № БС-4-11/13246@ Еще нерожденных детей тоже учитывают для льготы по НДФЛ при продаже квартиры

Письмо Минфина от 26.10.2022 № 03-04-05/103884 Если человек уехал за границу и стал нерезидентом, с продажи квартиры в России придется платить НДФЛ 30%

Письмо Минфина от 27.10.2022 № 03-04-06/104398 Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ, даже если ее платят после увольнения

Письмо Минфина от 07.11.2022 № 03-04-06/107892 Компенсация за отмену авиарейса из-за ковида облагается НДФЛ

Письмо Минфина от 03.11.2022 № 03-04-05/107396 Сестра может получить соцвычет по НДФЛ на обучение брата

Письмо Минфина от 14.10.2022 № 03-04-05/99458 НДФЛ по ставке 15% надо доплатить до 1 декабря по уведомлению из ИФНС

Письмо Минфина от 31.10.2022 № 03-04-06/105519 Подарки сотрудникам дороже 4 тыс. рублей облагаются НДФЛ

Письмо Минфина от 26.10.2022 № 03-04-05/103745 Если семья с двумя детьми продаст две маленьких квартиры и купит одну большую, НДФЛ не будет

Письмо от 24.11.2022 № 03-04-06/114923 Зарплату и дивиденды для расчета НДФЛ суммировать нельзя

Письмо Минфина от 31.10.2022 № 03-04-05/105574 При продаже недвижимости, используемой в бизнесе, ИП на УСН должен платить не НДФЛ, а налог по УСН