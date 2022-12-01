Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2022

НДФЛ
Реквизиты письма
Cуть разъяснений
Письмо Минфина от 03.10.2022 № 03-04-05/95255
За подаренную квартиру можно частично не платить НДФЛ, если супруга дарителя – ваша родственница
Письмо ФНС от 27.10.2022 № БС-3-11/11850@
Имущественный вычет по НДФЛ можно заявить как при покупке, так и при продаже жилья
Письмо Минфина от 14.10.2022 № 03-04-05/99510
Вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры делят на всех собственников
Письмо Минфина от 12.10.2022 № 03-04-06/98557
Выплаты старшим по дому и председателю ТСЖ облагаются НДФЛ и взносами
Письмо Минфина от 12.10.2022 № 03-04-05/98659
За полученную в дар квартиру от чужого человека надо платить НДФЛ
Письмо Минфина от 12.10.2022 № 03-04-05/98648
При выходе из ООО не будет НДФЛ, если бывший учредитель владел долей более 5 лет
Письмо ФНС от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@
Если зарплата за декабрь 2022 года будет выплачена в январе 2023 года, это будет считаться доходом января 2023
Письмо ФНС от 05.10.2022 № БС-4-11/13246@
Еще нерожденных детей тоже учитывают для льготы по НДФЛ при продаже квартиры
Письмо Минфина от 26.10.2022 № 03-04-05/103884
Если человек уехал за границу и стал нерезидентом, с продажи квартиры в России придется платить НДФЛ 30%
Письмо Минфина от 27.10.2022 № 03-04-06/104398
Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ, даже если ее платят после увольнения
Письмо Минфина от 07.11.2022 № 03-04-06/107892
Компенсация за отмену авиарейса из-за ковида облагается НДФЛ
Письмо Минфина от 03.11.2022 № 03-04-05/107396
Сестра может получить соцвычет по НДФЛ на обучение брата
Письмо Минфина от 14.10.2022 № 03-04-05/99458
НДФЛ по ставке 15% надо доплатить до 1 декабря по уведомлению из ИФНС
Письмо Минфина от 31.10.2022 № 03-04-06/105519
Подарки сотрудникам дороже 4 тыс. рублей облагаются НДФЛ
Письмо Минфина от 26.10.2022 № 03-04-05/103745
Если семья с двумя детьми продаст две маленьких квартиры и купит одну большую, НДФЛ не будет
Зарплату и дивиденды для расчета НДФЛ суммировать нельзя
Письмо Минфина от 31.10.2022 № 03-04-05/105574
При продаже недвижимости, используемой в бизнесе, ИП на УСН должен платить не НДФЛ, а налог по УСН
Письмо Минфина от 28.10.2022 № 03-04-06/104813
За наследство не надо платить НДФЛ
Страховые взносы
НДС
Налог на прибыль
УСН
ПСН
НПД
Имущественные налоги
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