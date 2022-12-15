По какой ставке НДС облагать услуги ресторана при гостинице

Формулировки должны быть точными
НДС по нулевой ставке применяют при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами туристской индустрии (подп. 19 п. 1 ст. 164 НК).
Туристская индустрия – это совокупность гостиниц и иных средств размещения, а также объектов общественного питания (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ).
Средство размещения – это имущественный комплекс, который включает здание, помещения, оборудование, иное имущество и используется для временного размещения и обеспечения временного проживания физлиц.
Гостиница – это средство размещения, в котором предоставляются гостиничные услуги. Под ними понимается комплекс услуг по предоставлению физлицам средства размещения и иных услуг. Иные услуги предусмотрены в Правилах предоставления гостиничных услуг, утв. постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1853.
Что с сопутствующими услугами
Что с дополнительными услугами
Нереальный совет
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