Товар отгружен в одном квартале, а принят в другом: когда восстанавливать НДС с аванса

Что нужно, чтобы воспользоваться таким правом

У покупателя должны быть:

договор с поставщиком, предусматривающий перечисление авансов;

счет-фактура от поставщика на аванс;

документы, подтверждающие факт перечисления аванса.

Далее, при получении товаров (работ, услуг) в счет такого аванса, НДС с отгрузки принимается к вычету, а вот авансовый НДС восстанавливается.

Но зачастую бывают ситуации, когда товар отгружается в одном квартале (году), а покупатель его получает в другом отчетном (налоговом) периоде.

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