Как платить налог на имущество после сноса жилья

Льготная ставка для жилого фонда

Налоговые ставки по земельному налогу не могут превышать 0,3 процента в отношении участков, которые заняты жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ (подп. 1 п. 1 ст. 394 НК). Исключение – доля в праве на земельный участок, которая приходится на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры ЖКХ.

Но что делать, если жилищный фонд в течение годы был, например, снесен?