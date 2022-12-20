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Как платить налог на имущество после сноса жилья

До сих пор остаются вопросы, которые НК вообще не урегулировал. Например, как считать земельный налог, если в течение года исчез объект для применения льготы. В части земельных участков налоговики приняли собственное решение. Подробности – в статье.

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Как платить налог на имущество после сноса жилья

Льготная ставка для жилого фонда

Налоговые ставки по земельному налогу не могут превышать 0,3 процента в отношении участков, которые заняты жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ (подп. 1 п. 1 ст. 394 НК). Исключение – доля в праве на земельный участок, которая приходится на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры ЖКХ.

Но что делать, если жилищный фонд в течение годы был, например, снесен?

Льготу применять нельзя

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