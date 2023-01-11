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Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2022

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в декабре. Все кратко, четко, по делу.

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2022

НДФЛ

Реквизиты письма

Cуть разъяснений

Письмо Минфина от 28.10.2022 № 03-04-05/104805

При продаже квартиры, полученной взамен недостроенной, обманутый дольщик учитывает расходы для НДФЛ.

Письмо Минфина от 01.11.2022 № 03-04-05/106254

Проезд северных работников на отдых не облагается НДФЛ.

Письмо Минфина от 01.11.2022 № 03-04-05/106250

При продаже двух квартир расходы по одной из них не уменьшают доход от другой для НДФЛ.

Письмо Минфина от 25.10.2022 № 03-15-06/103218

Бесплатное питание для работников-вахтовиков облагается НДС, НДФЛ и страховыми взносами.

Письмо Минфина от 24.10.2022 № 03-04-06/102833

При загранкомандировках суточные в размере 2 500 руб. не облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111761

На ипотечные проценты после рефинансирования можно получить имущественный вычет.

Письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111759

Если продать квартиру слишком дешево, НДФЛ надо будет считать с 70% кадастровой стоимости.

Письмо Минфина от 15.11.2022 № 03-04-06/111246

Выходное пособие в размере трех окладов не облагается НДФЛ.

Письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111762

При продаже недвижимости базу по НДФЛ можно уменьшить на 1 млн или на 250 тыс. рублей.

Письмо Минфина от 11.11.2022 № 03-04-05/110053

Если автосалон вернул деньги за некачественное авто, НДФЛ платить не придется.

Письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111434

Выплаты ученым из гранта от Фонда науки облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина от 11.11.2022 № 03-04-05/110057

В 2022 году пенсионер может заявить имущественный вычет на покупку квартиры за 2018 – 2021 годы.

Письмо Минфина от 09.11.2022 № 03-04-09/108843

Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет.

Письмо Минфина от 14.11.2022 № 03-04-05/110555

Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ.

Письмо ФНС от 26.10.2022 № БС-4-11/14366

Можно обнулить имущественный вычет на покупку старой квартиры и заявить вычет по новой.

Страховые взносы

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