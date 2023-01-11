Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2022

НДФЛ
Реквизиты письма
Cуть разъяснений
Письмо Минфина от 28.10.2022 № 03-04-05/104805
При продаже квартиры, полученной взамен недостроенной, обманутый дольщик учитывает расходы для НДФЛ.
Письмо Минфина от 01.11.2022 № 03-04-05/106254
Проезд северных работников на отдых не облагается НДФЛ.
Письмо Минфина от 01.11.2022 № 03-04-05/106250
При продаже двух квартир расходы по одной из них не уменьшают доход от другой для НДФЛ.
Письмо Минфина от 25.10.2022 № 03-15-06/103218
Бесплатное питание для работников-вахтовиков облагается НДС, НДФЛ и страховыми взносами.
Письмо Минфина от 24.10.2022 № 03-04-06/102833
При загранкомандировках суточные в размере 2 500 руб. не облагаются НДФЛ.
Письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111761
На ипотечные проценты после рефинансирования можно получить имущественный вычет.
Письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111759
Если продать квартиру слишком дешево, НДФЛ надо будет считать с 70% кадастровой стоимости.
Письмо Минфина от 15.11.2022 № 03-04-06/111246
Выходное пособие в размере трех окладов не облагается НДФЛ.
Письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111762
При продаже недвижимости базу по НДФЛ можно уменьшить на 1 млн или на 250 тыс. рублей.
Письмо Минфина от 11.11.2022 № 03-04-05/110053
Если автосалон вернул деньги за некачественное авто, НДФЛ платить не придется.
Письмо Минфина от 16.11.2022 № 03-04-05/111434
Выплаты ученым из гранта от Фонда науки облагаются НДФЛ.
Письмо Минфина от 11.11.2022 № 03-04-05/110057
В 2022 году пенсионер может заявить имущественный вычет на покупку квартиры за 2018 – 2021 годы.
Письмо Минфина от 09.11.2022 № 03-04-09/108843
Унаследованная квартира не облагается НДФЛ, но с ее ранней продажи налог будет.
Письмо Минфина от 14.11.2022 № 03-04-05/110555
Жилой дом, которым ИП владел более 5 лет, можно продать без налога и декларации 3-НДФЛ.
Письмо ФНС от 26.10.2022 № БС-4-11/14366
Можно обнулить имущественный вычет на покупку старой квартиры и заявить вычет по новой.
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