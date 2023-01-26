Организация создала программное обеспечение: как правильно учесть

Что случилось
Когда компания создает программу собственными силами, она получает на него исключительное право. Собственными силами – это когда ПО создают штатные работники в порядке служебного задания. При этом регистрировать ПО в Роспатенте необязательно (п. 1 ст. 1262 ГК). Это можно сделать по желанию.
Что важно знать про право на ПО
Какие нужны документы
Какие детали в налоговом учете
Какой срок полезного использования
Что с передачей неисключительного права
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