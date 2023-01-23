Сдавайте РСВ за 2022 год без ошибок: чек-лист, чтобы ничего не забыть

Напомним общие моменты.
Что случилось
До 25 января организации должны отчитаться по РСВ за 2022 год (п. 13 ст. 2, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ). В этом отчете часто допускают распространенные ошибки.
Кто должен сдать РСВ
Куда надо сдать расчет
Каким образом представить РСВ
Что включить в расчет
Какие КБК использовать
Зачем нужны контрольные соотношения
Когда РСВ посчитают непредставленным
Как накажут за нарушение срока или способа подачи РСВ
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