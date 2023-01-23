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Сдавайте РСВ за 2022 год без ошибок: чек-лист, чтобы ничего не забыть

Отчитаться по РСВ за 2022 год надо еще на старом бланке (на новом это нужно делать уже за начисления 2023 года). Разберем самые распространенные ошибки, чтобы сдать отчет без штрафов.

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Сдавайте РСВ за 2022 год без ошибок: чек-лист, чтобы ничего не забыть

Напомним общие моменты.

Что случилось

До 25 января организации должны отчитаться по РСВ за 2022 год (п. 13 ст. 2, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ). В этом отчете часто допускают распространенные ошибки.

Кто должен сдать РСВ

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