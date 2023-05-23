Мое название украли: что делать и как этого избежать

Я расскажу вам о самых эффективных способах защиты своего имени и бренда, а также поделюсь секретами, как предотвратить кражу в будущем.
Будьте внимательны и защитите свой бизнес от мошенников!
Сегодня как вы понимаете из названия, мы поговорим о том, что делать, если ваше название или логотип были украдены.
Я расскажу вам о самых эффективных способах защиты своего имени и бренда, а также поделюсь секретами, как предотвратить кражу в будущем.
Будьте внимательны и защитите свой бизнес от мошенников!
Налоговая нагрузка упрощенцев непременно оказывается в поле зрения налоговиков, когда те планируют выездные проверки. Для налогоплательщиков на УСН нет четких правил, как вычислить нагрузку и сравнить ее со среднеотраслевой. Фискалы не рассчитывают средние показатели нагрузки в отношении их. Такие значения есть только для общего режима.
Сейчас открыто 94 тыс. вакансий от разных работодателей. На работу приглашают слесарей, продавцов, поваров, водителей и инженеров.
Сегодня как вы понимаете из названия, мы поговорим о том, что делать, если ваше название или логотип были украдены.
Схемы дробления в онлайн-бизнесе: за что наказывают блогеров? За что могут заблокировать счет и как этого избежать? Типичные налоговые ошибки бизнеса в сфере услуг? Как правильно совмещать УСН и ПСН? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в моем видео.
Минтруд в письме ответил на вопрос, должен ли работодатель при сокращении штата предложить дистанционщику вакансии, свободные в другой местности.
СФР подготовил проект о признания безнадежными к взысканию и списания финансовых санкций. Речь идет, в частности, о штрафах за несдачу отчетов или недостоверные данные в отчетах.
В НК скоро появится новый термин — налог на сверхприбыль. Новый налог будут разово платить крупные компании, чья доналоговая прибыль в 2021-2022 годах была не менее 1 млрд руб. Законопроект еще на рассмотрении в Госдуме. А бизнес уже просит пересмотреть подход к расчету базы налога. Тема может быть поднята 26 мая на встрече с Президентом.
Последние тридцать лет бухгалтерия в любом учреждении принимала на себя все «удары» реформ в бюджетной сфере. Главный бухгалтер, как ангел-хранитель, оберегал покой руководителя учреждения. Централизация бухучета выкосила бухгалтеров во многих учреждениях. И скоро руководителям придется самим держать удар реформ, конца которым не видно.
Вышла новая инструкция для работодателей по ведению персонифицированного учета.
Налоговики проанализировали декларации и выпустили пояснения.