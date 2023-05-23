Ведение бизнеса

Мое название украли: что делать и как этого избежать

Сегодня как вы понимаете из названия, мы поговорим о том, что делать, если ваше название или логотип были украдены.

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Я расскажу вам о самых эффективных способах защиты своего имени и бренда, а также поделюсь секретами, как предотвратить кражу в будущем.

Будьте внимательны и защитите свой бизнес от мошенников!

Налоговый учет при УСН

Налоговая нагрузка при УСН: как считать, когда считается низкой

Налоговая нагрузка упрощенцев непременно оказывается в поле зрения налоговиков, когда те планируют выездные проверки. Для налогоплательщиков на УСН нет четких правил, как вычислить нагрузку и сравнить ее со среднеотраслевой. Фискалы не рассчитывают средние показатели нагрузки в отношении их. Такие значения есть только для общего режима.

Налоговая нагрузка при УСН: как считать, когда считается низкой

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Дробление бизнеса

Налоговый учет и оптимизация в онлайн-бизнесе и компаниях из сферы услуг. Схемы дробления

Схемы дробления в онлайн-бизнесе: за что наказывают блогеров? За что могут заблокировать счет и как этого избежать? Типичные налоговые ошибки бизнеса в сфере услуг? Как правильно совмещать УСН и ПСН? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в моем видео.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Налоги, взносы, пошлины

Минфин обсудит с бизнесом налог на сверхприбыль. Подход к расчету базы налога может быть пересмотрен

В НК скоро появится новый термин — налог на сверхприбыль. Новый налог будут разово платить крупные компании, чья доналоговая прибыль в 2021-2022 годах была не менее 1 млрд руб. Законопроект еще на рассмотрении в Госдуме. А бизнес уже просит пересмотреть подход к расчету базы налога. Тема может быть поднята 26 мая на встрече с Президентом.

Минфин обсудит с бизнесом налог на сверхприбыль. Подход к расчету базы налога может быть пересмотрен

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Бухгалтерский учет

Страшный сон руководителя учреждения. В учреждении нет бухгалтерии! Все полномочия переданы в централизованную бухгалтерию

Последние тридцать лет бухгалтерия в любом учреждении принимала на себя все «удары» реформ в бюджетной сфере. Главный бухгалтер, как ангел-хранитель, оберегал покой руководителя учреждения. Централизация бухучета выкосила бухгалтеров во многих учреждениях. И скоро руководителям придется самим держать удар реформ, конца которым не видно.

Страшный сон руководителя учреждения. В учреждении нет бухгалтерии! Все полномочия переданы в централизованную бухгалтерию
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