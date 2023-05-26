Ведение бизнеса

Покупка готовой компании: плюсы и минусы

Привет, друзья! Если вы думаете о том, чтобы начать свой бизнес, то обязательно задумывались о покупке готовой компании. Но стоит ли это делать?

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В нашем новом видео мы расскажем вам о плюсах и минусах такого шага.

Вы узнаете, какие риски существуют, но и какие преимущества можно получить, купив уже готовый бизнес.

Обзоры для бухгалтера

Как бухгалтеру найти работу, где он будет как рыба в воде: проверьте свой гороскоп!

Что делать, если душа не лежит к работе и хочется чего-то совсем другого? Возможно, вы просто выбрали компанию, деятельность которой вам не подходит, и дело не в рутине или выгорании. Попробуйте остаться бухгалтером, но найти работу, которая согласуется с вашим внутренним «я». А может вы решите поменять профессию. Куда податься — подскажет знак Зодиака.

Как бухгалтеру найти работу, где он будет как рыба в воде: проверьте свой гороскоп!
Малый и средний бизнес

В новых регионах зарегистрировались больше 67 тысяч малых и средних предприятий

Сейчас для МСП из новых регионов действуют пониженные страховые взносы. Затем предприниматели смогут брать льготные кредиты и лизинг, а также получать поддержку в центрах «Мой бизнес».

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Проверка контрагентов

Как проверить контрагента бесплатно, без регистрации и СМС? Все полезные ссылки

Мой первый пост на Klerk.ru и в нём хочу предложить вашему вниманию подборку общедоступных сервисов для проверки контрагентов. Большая подборка сервисов с комментариями и советами.

Как проверить контрагента бесплатно, без регистрации и СМС? Все полезные ссылки
Аудит

Коэффициент покрытия активов: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как по бухгалтерскому балансу оценить величину активов, которые останутся в компании, если деньги в бизнес перестанут поступать, а рассчитываться с кредиторами все равно придётся.

Коэффициент покрытия активов: как и зачем считать

Последние мероприятия для бухгалтеров

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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥 Предложили установить единый срок уплаты налогов и сдачи отчетов – 20 число. И отменить уведомления

Сейчас налоги поступают в бюджет в конце месяца, а из-за выходных зачисление в бюджет может произойти в первые дни следующего месяца. Предложили перенести срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Кредитование

Что лучше уменьшать при досрочном погашении кредита: срок или размер платежа

Частый вопрос, которым задаются заемщики. И, как нередко бывает с какими-то финансовыми темами, тут нет единого рецепта успеха. Да, очередной случай, когда надо самостоятельно решать. Но давайте рассмотрим плюс каждого варианта.

Что лучше уменьшать при досрочном погашении кредита: срок или размер платежа
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