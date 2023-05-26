Покупка готовой компании: плюсы и минусы

Что делать, если душа не лежит к работе и хочется чего-то совсем другого? Возможно, вы просто выбрали компанию, деятельность которой вам не подходит, и дело не в рутине или выгорании. Попробуйте остаться бухгалтером, но найти работу, которая согласуется с вашим внутренним «я». А может вы решите поменять профессию. Куда податься — подскажет знак Зодиака.