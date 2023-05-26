Покупка готовой компании: плюсы и минусы

В нашем новом видео мы расскажем вам о плюсах и минусах такого шага.
Вы узнаете, какие риски существуют, но и какие преимущества можно получить, купив уже готовый бизнес.
Привет, друзья! Если вы думаете о том, чтобы начать свой бизнес, то обязательно задумывались о покупке готовой компании. Но стоит ли это делать?
В нашем новом видео мы расскажем вам о плюсах и минусах такого шага.
Вы узнаете, какие риски существуют, но и какие преимущества можно получить, купив уже готовый бизнес.
Что делать, если душа не лежит к работе и хочется чего-то совсем другого? Возможно, вы просто выбрали компанию, деятельность которой вам не подходит, и дело не в рутине или выгорании. Попробуйте остаться бухгалтером, но найти работу, которая согласуется с вашим внутренним «я». А может вы решите поменять профессию. Куда податься — подскажет знак Зодиака.
Сейчас для МСП из новых регионов действуют пониженные страховые взносы. Затем предприниматели смогут брать льготные кредиты и лизинг, а также получать поддержку в центрах «Мой бизнес».
Мой первый пост на Klerk.ru и в нём хочу предложить вашему вниманию подборку общедоступных сервисов для проверки контрагентов. Большая подборка сервисов с комментариями и советами.
По сравнению с докризисным уровнем предприятий стало на 6% больше. В период пандемии МСП получили почти 1 трлн рублей от государства.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как по бухгалтерскому балансу оценить величину активов, которые останутся в компании, если деньги в бизнес перестанут поступать, а рассчитываться с кредиторами все равно придётся.
Привет, друзья! Если вы думаете о том, чтобы начать свой бизнес, то обязательно задумывались о покупке готовой компании. Но стоит ли это делать?
Сейчас налоги поступают в бюджет в конце месяца, а из-за выходных зачисление в бюджет может произойти в первые дни следующего месяца. Предложили перенести срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е.
Казалось бы, лето уже совсем скоро: дети ждут каникул и отсчитывают дни до конца учебного года. Занять ребенка летом и не потратить все деньги – одна из сложных задач.
Частый вопрос, которым задаются заемщики. И, как нередко бывает с какими-то финансовыми темами, тут нет единого рецепта успеха. Да, очередной случай, когда надо самостоятельно решать. Но давайте рассмотрим плюс каждого варианта.
За четыре месяца покупатели приобрели только 35 электрических кроссоверов марки «Москвич», автомобиль стоит 3,5 млн рублей.