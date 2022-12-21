Стартап Platim привлёк 21,6 млн рублей от топ-менеджера банка «Бланк»

Платёжные финтех-сервисы для бизнеса пытаются отобрать долю рынка у банков, начиная с «нишевых» сценариев

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Полтора года назад Platim запускался для массовых выплат самозанятым, а теперь декларирует комплексный поход и оценивается в 180 млн рублей.

На днях стартап привлёк 21,6 млн рублей от топ-менеджера банка «Бланк» Елены Кулигиной, продав 12%. Она станет гендиректором компании.

Примечательно, что «Бланк» — это молодой банк для предпринимателей. Партнёрство было бы полезно обоим сервисам для быстрого роста интеграций, полезных сервисов и клиентской базы.

Ещё 1,8 млн рублей Platim получил от одного из существующих инвесторов — основателя KudaGo Александра Прокофьева — он увеличил долю до 17%.

Сейчас команда Platim заканчивает бета-тесты и готовит официальный запуск.

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