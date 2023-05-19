В Трибуне Клерка вспоминают пионеров. А вы успели вступить?

19 мая в СССР праздновали день пионерии. В наших блогах решили поностальгировать и вспомнить, как это было.

— Нас в пионеры принимали торжественно, на линейке около здания, разрушенного в ВОВ. Было торжественно. Очень гордились те, кого приняли (хорошисты и отличники). Остальных тоже приняли, но позже и уже в школе, — пишет наша читательница Ирина.

А вот один из экспертов Клерка Сергей Верещагин успел пройти все ступени:

— И октябренком был, и пионером, и комсомольцем. А вот от вступления в КПСС активно отбрыкивался, хотя гнали чуть ли не пинками. Может, и зря отбрыкивался, — рассказывает он.

Заходите поделиться воспоминаниями. Вот ссылочка. Можно и целый пост написать в Трибуне :)