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Криптовалюта

Не храните сбережения в криптовалюте. Минфин против

В криптовалюту вкладывать сбережения не стоит, но вот цифровые финансовые активы (ЦФА) можно рассмотреть , говорят чиновники.
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На блокчейн-конференции Сбербанка «Финансы будущего» директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков высказал свое мнение о криптовалютах, которое цитирует ТАСС.

— Нам точно не хотелось бы, чтобы сбережения граждан направлялись в цифровые валюты, потому что в целом — это высокорискованный финансовый инструмент. Стейблкойн как инструмент сбережения также не приносит процент. Если это будет инструмент ЦФА в рамках нашего регулирования, мне кажется, это отличная альтернатива, — заявил чиновник.

Впрочем, аналогичной точки зрения придерживаются и в Центробанке.

Так, директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин опасается инвестирования россиян в крипту. Но это потому, что такие виды инвестирования могут попасть под санкции.

Комментарии

1
  • Логотип sanyok.
    sanyok. 22 минуты назад

    Император Человечества

    крипта еще не сдохла? 

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