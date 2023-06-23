Острого дефицита авиабилетов из России в страны СНГ и Стамбул нет

Как составить контент-план для соцсетей или блога

Существует много способов составлять контент-планы — из-за этого сложно понять, какой из них лучше подходит, какие публикации вносить и на какой срок готовить план. Я собрал гайд на собственном опыте с подробным объяснением: с ним вы разберётесь, когда нужен контент-план, как его составлять, и где брать идеи для постов.