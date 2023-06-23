Острого дефицита авиабилетов из России в страны СНГ и Стамбул нет

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что острого дефицита авиабилетов на вылет из РФ в страны СНГ и Стамбул нет, билеты есть даже на сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале АТР.
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