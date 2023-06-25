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Карты «Мир» заработали в Венесуэле

Об этом пишет АТОР со ссылкой на главу ЦБ страны.
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Подробностей пока нет, комментариев НСПК тоже. По опыту Кубы — в марте карты начали принимать банкоматы и к концу лета появится возможность оплаты за товары и услуги.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
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