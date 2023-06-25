Подробностей пока нет, комментариев НСПК тоже. По опыту Кубы — в марте карты начали принимать банкоматы и к концу лета появится возможность оплаты за товары и услуги.
- Главная →
- Бухгалтеру →
- Новости для бухгалтера →
- Карты «Мир» заработали в Венесуэле
Блокировка счетов. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по налоговым спорам
Рассмотрим дело об оспаривании организацией блокировки счетов по итогам выездной налоговой проверки.
Что делать, если сотрудники переехали в другую страну
На что обратить внимание, если ваши сотрудники оказались в другой стране на длительный срок? Выделили топ-5 направлений для предварительной проработки.
Поменяли сведения в ФСС и сэкономили компании 300 тыс. рублей страховых взносов
В этом видео я расскажу как мы сэкономили организации 300 тыс. рублей на страховых взносах.
Правила содержания опасных пород собак
Предлагается урегулировать вопрос содержания опасных собак (законопроект № 378236-8).
Переход на зимнее время
Предлагается вернуться к сезонному переводу часов (законопроект № 385082-8).
Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте
Продажи товаров на экспорт можно облагать по нулевой ставке НДС при условии, что компания сможет обосновать ее: подготовить подтверждающие документы, заполнить декларацию и в срок отправить пакет документов в ФНС.
Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»
Когда мы сталкиваемся с чем-то неординарным, часто у нас повышается уровень тревожности. Очень важно постараться «отработать» неприятные ощущения как можно скорее. Предлагаю вам эффективную технику «дыхание по квадрату».
Что такое учётные цены и зачем они нужны
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как учётные цены на материалы помогают упростить складской и бухгалтерский учёты.
Москва топчется на месте, Сочи не спасает летний сезон. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел апрель-май. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше.
По следам недавних событий — из Ростова с любовью ❤
В этой статье я не буду высказываться в отношении политической ситуации. Или выставлять страшные и не очень картинки из моего родного Ростова-на-Дону, поделюсь лишь своими ощущениями и эмоциями, а в заключении немного напишу про налоги.
Комментарии