Минцфиры порекомендовало работодателям дать выходной 26 июня сотрудникам телеком-компаний, СМИ и айтишникам

Москва топчется на месте, Сочи не спасает летний сезон. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел апрель-май. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше.