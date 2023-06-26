Тинькофф запустил международные переводы в индийских рупиях

Тинькофф предоставил своим клиентам - как физическим, так и юридическим лицам - возможность делать исходящие переводы в индийских рупиях без ограничений по сумме в любые банки Индии.

Переводы можно осуществлять через клиентскую поддержку в чате мобильного приложения или на сайте, а для юридических лиц доступна самостоятельная отправка переводов через личный кабинет.

Комиссии за исходящие переводы в рупиях для юридических лиц варьируются в зависимости от выбранного тарифа, начиная от 0,2% (минимум 4100 рупий) до 0,15% (минимум 2500 рупий, максимум 24 800 рупий). Клиенты с подключенной подпиской Tinkoff Premium и Tinkoff Private могут совершать переводы в рупиях бесплатно, в противном случае комиссия составит 1500 рупий.

В первую тестовую неделю клиенты уже отправили 50 млн рупий, сообщает пресс-служба Тинькофф.