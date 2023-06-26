Google понизил в поисковой выдаче СМИ и медиа на кириллице в Казахстане

Это повлияло на трафик всех кириллических изданий, в том числе и в Казахстане в 3-5 раз

Производители кириллического контента начали испытывать сложности с его распространением не только в России, но и, например, в Казахстане. Об этом сообщил президент «Интернет-ассоциации» и владелец новостного агрегатора и измерителя аудитории сайтов в Казахстане Mediametrics.kz Шавкат Сабиров, выступая в четверг, 22 июня, на конференции Night Telecom Forum. Об этом сообщает РБК.

Уже сейчас на кириллице что-то найти проще через Yandex. Но, он не так популярен как Google для поиска, особенного из карманных смартфонов на андроид.