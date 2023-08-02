Курс доллара на Мосбирже превышал 94 рубля, курс евро — 103 рубля

Сегодня впервые с 28 марта 2022 года на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 94 рубля.
Это свидетельствует о продолжающихся колебаниях на валютном рынке. В то же время, курс евро также показал рост, достигнув 103 рублей.
И это плохие новости. Потому что деятельность сети Интернет основана на работе НКО.
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