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Курс доллара на Мосбирже превышал 94 рубля, курс евро — 103 рубля

Впервые с 28 марта 2022 года
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Сегодня впервые с 28 марта 2022 года на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 94 рубля.

Это свидетельствует о продолжающихся колебаниях на валютном рынке. В то же время, курс евро также показал рост, достигнув 103 рублей.

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Комментарии

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