ЦБ будет повышать ответственность кредитных рейтинговых агентств за их расчёты

C декабря регулятор сможет отзывать рейтинги и запрещать их присвоение, если выявит нарушения.

Например:

Если агентство нарушает требования закона к предотвращению конфликта интересов, работе аналитиков и рейтингового комитета.

Если агентство не исполняет вовремя предписания ЦБ об устранении нарушений, требования об отзыве или пересмотре рейтинга.

Внимание регулятора к рейтингам должно повысить их качество и прозрачность, но есть и риск — передавить. Многое зависит от того, как новые правила будут работать на практике.