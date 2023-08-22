Банки ОАЭ активно привлекают богатых россиян на обслуживание

И банкиров из РФ для создания и развития соответствующего направления и инфраструктуры.

Газета WSJ упоминает Emirates NBD (второй крупнейший банк ОАЭ) и First Abu Dhabi Bank (крупнейший частный банк в стране). По данным издания, эмиратские банки открыли уже тысячи счетов для россиян.

Официальных комментариев, естественно, нет — специалистов ищут преимущественно через LinkedIn.

Видимо, расчёт на то, что менеджеры, продакты и айтишники из России смогут не только качественно обслуживать клиентов на родном языке, но и быстро обеспечить соотечественникам привычный уровень сервиса. В том числе, цифрового.