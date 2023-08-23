Центробанк начнет размораживать активы розничных инвесторов с портфелями до 100 тыс.

Обмен замороженными активами иностранцев и россиян по схеме Минфина и ЦБ в первую очередь может коснуться инвесторов с портфелями до 100 тыс. рублей, пишет РБК.

Аргументов в пользу такого решения два:

Это большинство пострадавших от блокировки, если иметь в виду количество (данные НАУФОР)

Для инвестором с маленькими портфелями нерентабельно защищать свои интересы самостоятельно через российские и европейские суды.

Риски

Иностранные инвесторы могут быть не заинтересованы в небольших пакетах заблокированных бумаг или не захотят иметь отношение к сделкам с подсанкционным лицом — то есть НРД, где учитываются бумаги.

Но самая большая проблема — это разрешение Казначейства Бельгии. Без него активы, которые обменяют иностранцы, останутся заблокированы в европейских депозитариях.

Financial Times пишет, что переговоры между Россией и Евросоюзом о потенциальном обмене замороженными активами не ведутся и «вряд ли возможны в ближайшем будущем».