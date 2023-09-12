⚡️Клиентов «Открытие Брокер» переведут в ВТБ до января 2024 года

Ноябрь — открытие брокерских и депозитарных счетов в брокере «ВТБ Мои Инвестиции» для клиентов «Открытия».
Конец декабря — перевод активов и обязательств клиентов из «Открытие Брокер» в «ВТБ Мои Инвестиции».
Январь 2024 — клиенты «Открытия» смогут торговать через ВТБ.
Клиентам «Открытие Брокер» обещают в ВТБ специальные тарифы с аналогичными условиями. Оферта будет направлена по SMS или электронной почте, на принятие решения будет 10 рабочих дней.
Если инвестор согласен на перевод, ничего делать не нужно. Если нет — необходимо самостоятельно вывести свои активы из «Открытие Брокер».
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