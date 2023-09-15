Меняют правила оформления электронной подписи руководителей компаний и ИП

Такие поправки внесены приказом ФНС от 11.08.2023 № СД-7-24/538@.
Сейчас ключ КЭП записывают на токен, сертифицированный ФСБ.
Добавится возможность использовать мобильное устройство с установленным средством ЭП, сертифицированном ФСБ.
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Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.
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