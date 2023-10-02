Apple интегрирует открытый банкинг в обновлённое приложение Wallet

Пока только в Великобритании.
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Пользователи смогут видеть в кошельке актуальный баланс привязанных карт, историю пополнений и расходов. Как по дебетовым, так и по кредитным картам.

Интеграция будет доступна сначала в бета-версии iOS 17.1 для карт всего шести банков: Barclays, HSBC, Lloyds, RBS, Monzo и Starling.

Кроме удобства для пользователя это маленький шаг Apple в сторону более открытой политики в отношении платёжных инструментов. У компании много проблем с антимонопольными службами разных стран: эмитенты карт обвиняют компанию в ограничении конкуренции для любых приложений бесконтактной оплаты кроме Apple Pay.

Для 4000+ банков это значит завышенные сборы, а для Apple — до $1 млрд ежегодно.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Не нужные новости )

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