Apple интегрирует открытый банкинг в обновлённое приложение Wallet

Пока только в Великобритании.

Пользователи смогут видеть в кошельке актуальный баланс привязанных карт, историю пополнений и расходов. Как по дебетовым, так и по кредитным картам.

Интеграция будет доступна сначала в бета-версии iOS 17.1 для карт всего шести банков: Barclays, HSBC, Lloyds, RBS, Monzo и Starling.

Кроме удобства для пользователя это маленький шаг Apple в сторону более открытой политики в отношении платёжных инструментов. У компании много проблем с антимонопольными службами разных стран: эмитенты карт обвиняют компанию в ограничении конкуренции для любых приложений бесконтактной оплаты кроме Apple Pay.

Для 4000+ банков это значит завышенные сборы, а для Apple — до $1 млрд ежегодно.