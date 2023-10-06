В новых регионах малый бизнес сможет списать затраты на покупку отечественного оборудования и софта

Правительство разрешит МСП на ОСНО списывать расходы на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения. Налоговые каникулы в новых регионах продолжат действовать после 2024 года.

В течение одного года субъектам МСП из новых регионов разрешать списывать затраты на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения. Об этом сказано на сайте правительства.

Списывать такие расходы смогут малые и средние предприятия, которые применяют общую систему налогообложения (ОСНО).

Необходимо рассмотреть возможность списания затрат на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения через механизм ускоренной амортизации, — поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в новых регионах предприятия из приоритетных отраслей экономики получат право на налоговые каникулы. Эта мера поддержки бизнеса продолжит действовать после 2024 года.