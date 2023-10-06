Малый и средний бизнес

В новых регионах малый бизнес сможет списать затраты на покупку отечественного оборудования и софта

Правительство разрешит МСП на ОСНО списывать расходы на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения. Налоговые каникулы в новых регионах продолжат действовать после 2024 года.
5

В течение одного года субъектам МСП из новых регионов разрешать списывать затраты на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения. Об этом сказано на сайте правительства.

Списывать такие расходы смогут малые и средние предприятия, которые применяют общую систему налогообложения (ОСНО).

Необходимо рассмотреть возможность списания затрат на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения через механизм ускоренной амортизации, — поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в новых регионах предприятия из приоритетных отраслей экономики получат право на налоговые каникулы. Эта мера поддержки бизнеса продолжит действовать после 2024 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Валютный контроль

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы

    Внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение валютных контрактов, оформление и работа в рамках которых должны проходить строго в соответствии с законодательством. В противном случае участнику ВЭД грозят штрафы. Рассказываем, как работать, и на что обратить внимание, чтобы не получить штраф.

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
    64
    ЭДО

    Как оформить электронный путевой лист

    Электронный путевой лист 2023 — нововведение, действующее с марта 2023 года. Кто должен оформить путевку в электронном формате? Является ли данная обязанность бесспорной? Какой формат применяется для путевого листа в электронном виде? Разбираем новации при создании электронного путевого листа (ЭПЛ) в нашем обзоре.

    Как оформить электронный путевой лист
    209

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Как настроить графики работы и учет рабочего времени в конфигурации  «1С:Зарплата и управление персоналом» ред. 3.1

    С каждым годом компании предлагают сотрудникам все более гибкие условия труда. Многообразие графиков требует от кадровых служб особого внимания, ведь правильно заполненный график работы сотрудников — залог корректного расчета их заработной платы.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    727
    Логотип re_pet
    re_pet
    Бухгалтеры

    Домашние животные: вдохновение и разнообразие в мире бухгалтерии

    Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры и любители мирных уютных вечеров! Давайте рассмотрим, почему владение домашними питомцами может быть не только увлекательным, но и полезным для всех нас, особенно для тех, кто работает в мире цифр и балансов.

    Домашние животные: вдохновение и разнообразие в мире бухгалтерии
    14
    УСН

    Вычет НДС при переходе с УСН на общую систему: Минфин поменял позицию

    Минфин изменил свою позицию о вычете НДС при переходе с УСН на общую систему. Это следует из письма от 28 июля 2023 г. № 03-07-11/71255.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    225

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип ToT
    ToT

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов

    Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно.

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов
    29
    212
    Логотип svetkan
    svetkan
    Авторское право

    Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?

    На примере известных дел о защите прав на персонажей «Маша и медведь» хочу рассмотреть ключевые вопросы, возникавший почти во всех таких делах: кто такой персонаж с точки зрения авторского права. И что такое переработка произведения.

    Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?
    26

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?

    Сейчас одного только «хочу» пациента недостаточно, чтобы удалить нёбные миндалины. Операция проводится при наличии строгих показаний. Про операцию пользователям «Клерк» рассказывает оториноларинголог DocMed Елена Чекалдина.

    Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?
    46
    Ведение бизнеса

    Как фирме спастись от штрафов ФАС за рост цен

    По закону бизнес не может злоупотреблять доминирующим положением. В том числе, компании не должны завышать цены на товары и услуги. Если нарушать это требование, бизнесу грозят очень большие штрафы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    216
    Логотип ifilatova
    ifilatova
    Самозанятые

    5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?

    По данным ФНС за 2022 год, число самозанятых увеличилось в 1,7 раза. Сейчас с фрилансерами работают 56% компаний.

    5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?
    57
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Супруги смогут запрещать друг другу распоряжаться общим недвижимым имуществом

    Предлагается установить ограничения по распоряжению общим имуществом супругов.

    52
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Охрана труда

    Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)

    С 1 сентября 2023 года действуют новые правила и нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом до конца 2024 года установлен переходный период, когда можно применять прежние нормы (при определенных условиях). В статье расскажем о том, что относится к СИЗ, о применяемых правилах и нормах их выдачи, о том, как правильно подобрать СИЗ для работника

    Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)
    82
    Логотип Росстип
    Росстип
    Маркетинг

    Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты

    В наши дни цифровой маркетинг представляет собой не просто инструмент, а настоящий мир возможностей. Почему же он так динамичен? Это связано со стремительным развитием интернета и современных технологий. Чтобы оставаться конкурентоспособными, нам необходимо не только следить за новинками, но и активно внедрять их.

    Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты
    22

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс

    Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс
    48
    Основные средства

    Учет электромобиля в ООО

    Число электромобилей в России растет: с января по август 2023 года россияне приобрели их в 4,4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Покупают электромобили не только физические лица, но и компании, поэтому все чаще возникают вопросы, как учитывать такое транспортное средство. Разберем, как это делать.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    52
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Документы воинского учета в организации: какие нужны

    В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

    Документы воинского учета в организации: какие нужны
    18
    2,9 тыс.
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Бухгалтеры

    Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи

    Пятничное задание внутри. Напрягаем мозги и решаем задачи.

    Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи
    5
    94
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налоги, взносы, пошлины

    Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор

    Даже в скучных налогах есть место для неожиданных открытий и захватывающих историй. Собрали для вас пятничную подборку интересных фактов и историй, которые можно просмотреть за чашечкой чая в обеденный перерыв.

    Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор
    4
    102
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Зарплата

    Дивиденды, выплачиваемые учредителям, были переквалифицированы в заработную плату. В каких случаях налоговики признают дивиденды зарплатой?!

    Директору и главному инженеру общества, также являющихся учредителями данного общества, выплачивались дивиденды, что выявили налоговики?

    83
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем считать нормативную или плановую себестоимость продукта, и чем эти виды себестоимости отличаются друг от друга. А они сильно отличаются.

    Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете
    123
    Мнения