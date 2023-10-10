ЦБ настоятельно рекомендует банкам обратить внимание на «ресторанную схему» отмывания и усилить контроль магазинов

При том, что у клиента операция проходит с «ресторанным» МCC и правильным кэшбэком.
Что рекомендует ЦБ банкам
Присваивать коды MCC в соответствии с правилами платёжных систем и лучше проверять их соответствие реальной деятельности.
Проводить периодические проверки магазинов и ресторанов, сопоставления категории продавца с характером транзакций.
Анализировать число платежей по разным периодам, их распределение в течение суток, суммы и количество операций.
Обеспечивать зачисление денег в адрес магазинов и кафе только на их банковские счета, проверять соответствие сумм.
В сообщениях о платеже указывать данные торгово-сервисного предприятия: ИНН, наименование, идентификатор POS-терминала.
При обслуживании интернет-магазинов — проверять соответствие сайта в договоре о приеме платежей и какой фактически используется для продажи.
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