47% населения хранят деньги на непредвиденные расходы

С 2017 года благодаря урокам финансовой грамотности 10% жителей страны стали откладывать средства для непредвиденных расходов.

С начала действия стратегии по финансовой грамотности на 10% выросло число россиян, которые откладывают деньги на непредвиденные расходы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Павла Кадочникова.

Если в 2017 году доля тех, кто откладывал средства на неожиданные расходы была 37%, то в 2023 году их стало 47%.

За время действия стратегии занятия по финансовой грамотности прошли в 98% школ и 96% колледжей. Обучение прошли более 135 тыс. педагогов школ, средних и высших образовательных учреждений.

Стратегия финансовой грамотности рассчитана до 2030 года.