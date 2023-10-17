47% населения хранят деньги на непредвиденные расходы

С начала действия стратегии по финансовой грамотности на 10% выросло число россиян, которые откладывают деньги на непредвиденные расходы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Павла Кадочникова.
Если в 2017 году доля тех, кто откладывал средства на неожиданные расходы была 37%, то в 2023 году их стало 47%.
За время действия стратегии занятия по финансовой грамотности прошли в 98% школ и 96% колледжей. Обучение прошли более 135 тыс. педагогов школ, средних и высших образовательных учреждений.
Стратегия финансовой грамотности рассчитана до 2030 года.
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