Выгнать весь иностранный бизнес из России предложил депутат Госдумы

Депутат Николай Арефьев заявил, что все оставшиеся зарубежные компании должны покинуть территорию России. По мнению эксперта, нужно развивать отечественный бизнес, но параллельный импорт только препятствует этому.

Согласно его данным, около 500 иностранных фирм уже закрыли свои офисы в РФ. Более того, этот процесс продолжается. Арефьев сообщил, что парламентарии обсуждают, как не допустить «свободного выхода». Однако депутат уверен, что необходимо заняться развитием собственных услуг и товаров.