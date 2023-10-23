Выгнать весь иностранный бизнес из России предложил депутат Госдумы

Депутат Николай Арефьев заявил, что все оставшиеся зарубежные компании должны покинуть территорию России. По мнению эксперта, нужно развивать отечественный бизнес, но параллельный импорт только препятствует этому.
Согласно его данным, около 500 иностранных фирм уже закрыли свои офисы в РФ. Более того, этот процесс продолжается. Арефьев сообщил, что парламентарии обсуждают, как не допустить «свободного выхода». Однако депутат уверен, что необходимо заняться развитием собственных услуг и товаров.
Комментарии3
Главный бухгалтер
Он хотя бы понимал основные аспекты экономического роста, чтобы делать такие заявления. А от глупостей разного рода, экономика не восстанавливается
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Давным-давно, мне на глаза попалась следующая карикатура: некое человекоподобное существо тянет за веревку осла... При этом своей одной ногой он упирается в голову этого осла.
Буду признателен тому, кто поделится ссылкой на эту карикатуру.
Вроде как это было на какой-то японской выставке.