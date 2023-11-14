Он сменяет Константиноса Экономидеса, который возглавлял холдинг 15 лет.

Алексей Малиновский из Mastercard возглавит TCS Group Holding. Он сменяет Константиноса Экономидеса, который возглавлял холдинг 15 лет.

У Малиновского большой послужной список в сфере IT и финансовых услуг.

До TCS Малиновский в Mastercard отвечал за развитие электронных платежей в России, Казахстане, Беларуси и Армении. За десять лет он прошёл путь от главы по взаимодействию с органами государственной власти до главы Mastercard в этих странах.

Любопытно, что смена главы TCS Group Holding произошла на фоне слухов о перерегистрации с кипрской юрисдикции в «другую». Группе принадлежат все сервисы и компании «Тинькофф», с которыми мы взаимодействуем каждый день.