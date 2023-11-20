В «1С:ЗУП» теперь можно обмениваться данными с СЭДО СФР через оператора

Компании смогут обмениваться информацией с Социальным фондом через оператора «Калуга Астрал». Для этого нужно обновить версию программы.

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» начиная с версий 3.1.27.113 и 3.1.28.12 можно обмениваться данными с системой СЭДО СФР через оператора «Калуга Астрал». Об этом сказано в телеграм-канале 1С.

Функционал доступен для пользователей сервиса «1С-Отчетность». Для того, чтобы применять автоматический обмен нужно обновить программу и перейти в окно «Настройки обмена с СФР (бывш. ФСС)».

После чего обмен автоматически переключится на операторскую схему: появится синяя надпись «Используется обмен по СЭДО через оператора». Дополнительно ничего настраивать не нужно.