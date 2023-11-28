Инвестиции в России превращаются из массовых в привилегированные

В Госдуму внесли законопроект о новых критериях, таких как учёная степень, минимальный доход и его вид, опыт работы и совершения сделок.
Статус квалифицированного инвестора можно будет получить на основе комбинации критериев:
Образование + опыт работы и совершения сделок или наличие имущества.
Имущество во владении + подтверждение от брокера, что клиент обладает необходимыми знаниями.
Минимальные лимиты по имуществу и доходу будет определять ЦБ.
В то же время, возможности неквалифицированных инвесторов предлагается немного расширить. Им станут доступны облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями — за редким исключением.
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