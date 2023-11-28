Инвестиции в России превращаются из массовых в привилегированные

Речь уже не о квалификации, которая выражена в знаниях и размере портфеля.

В Госдуму внесли законопроект о новых критериях, таких как учёная степень, минимальный доход и его вид, опыт работы и совершения сделок.

Статус квалифицированного инвестора можно будет получить на основе комбинации критериев:

Образование + опыт работы и совершения сделок или наличие имущества.

Имущество во владении + подтверждение от брокера, что клиент обладает необходимыми знаниями.

Минимальные лимиты по имуществу и доходу будет определять ЦБ.

В то же время, возможности неквалифицированных инвесторов предлагается немного расширить. Им станут доступны облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями — за редким исключением.