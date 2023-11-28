«Совкомбанк» планирует привлечь 10 млрд рублей на IPO

Это первое банковское IPO в России с 2015 года и первое IPO юрлица под санкциями США.

У «Совкомбанка» скромные и реалистичные планы на IPO. Банк планирует привлечь 10 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники:

Организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений.

Дивидендная политика Совкомбанка предусматривает выплаты в размере от 25% до 50% от прибыли. Для сравнения, у «Сбера» 50%, у TCS Group не менее 30%.

Road show стартует в начале декабря, само размещение тоже может состояться в первой половине месяца.