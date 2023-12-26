Максимальная сумма перевода без открытия счета в России будет ограничена суммой 100 тыс. рублей

Законопроект с высокой долей вероятности будет принят в весеннюю сессию Госдумы и в этом случае вступит в силу через год. Он уже согласован с ЦБ, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором, МВД и Правкомиссией. Бенефециары — ЕБС и СБП.

Речь о переводах после упрощенной идентификации личности — удалённо по паспорту в банке или сервисе денежных переводов.

Сейчас у них две ключевые аудитории. Первая — условно классическая — трудовые мигранты, которые отправляют деньги домой. У них при наличии необходимых документов не будет проблем с полной идентификацией. Вторая — релоканты, которые выводят деньги на жизнь, и им лимит в 100 тыс. рублей будет очень некстати. Полная идентификация для повышения лимита проводится при личном присутствии.

Плюс в том, что ограничения коснутся разовых операций: крупный перевод можно разбить.