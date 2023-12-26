"Роснано" засудила компанию Льва Лещенко

По информации Mash, компания народного артиста РСФСР задолжала почти 15 миллионов рублей.

ООО "Финк электрик" была создана Львом Валерьяновичем вместе с композитором Игорем Крутым и ранее судимым за мошенничество Юрием Финком. Они обещали делать элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование. Для налаживания производства сняли у "Роснано" помещение.

Вскоре у компании начались проблемы — арендодатель потребовал заплатить неустойку за несколько лет. В это время, как нам стало известно, Крутой вышел из состава правления "Финк электрик". Лещенко и Финк, несмотря на просьбы, ничего не выплачивали, поэтому в прошлом году суд взыскал с них 11,7 млн рублей. Ещё через некоторое время — 356к. Из-за этого общая сумма долга достигла почти 15 миллионов.