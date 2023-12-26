Новости для бухгалтера

"Роснано" засудила компанию Льва Лещенко

Общая сумма долга достигла почти 15 миллионов.

По информации Mash, компания народного артиста РСФСР задолжала почти 15 миллионов рублей.

ООО "Финк электрик" была создана Львом Валерьяновичем вместе с композитором Игорем Крутым и ранее судимым за мошенничество Юрием Финком. Они обещали делать элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование. Для налаживания производства сняли у "Роснано" помещение.

Вскоре у компании начались проблемы — арендодатель потребовал заплатить неустойку за несколько лет. В это время, как нам стало известно, Крутой вышел из состава правления "Финк электрик". Лещенко и Финк, несмотря на просьбы, ничего не выплачивали, поэтому в прошлом году суд взыскал с них 11,7 млн рублей. Ещё через некоторое время — 356к. Из-за этого общая сумма долга достигла почти 15 миллионов.

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"Роснано" засудила компанию Льва Лещенко

Общая сумма долга достигла почти 15 миллионов.

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