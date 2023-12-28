У российских брокеров появится новый конкурент — Дом РФ

Направление будет выстраиваться с нуля, уже в январе банк создаст два ПИФа с консервативной стратегией и стратегией на рынке акций.

Ставка, судя по всему, в первую очередь на начинающих массовых инвесторов. Про цифровой сервис в публичных релизах — ничего. Вероятно, управление продуктами будет реализовано в мобильном банке.

Это серьёзная точка роста для цифрового сервиса, который на старте не отличается вариативностью и качеством реализации даже базовых пользовательских сценариев по управлению деньгами. А российские инвесторы привычны к цифре — конкурировать за них будет сложно.

Кроме брокерского направления Дом РФ планирует развивать сегмент private и открывать новые отделения.

Из публичной коммуникации вокруг новых направлений можно сделать вывод, что банк настроен серьёзно — он приносит холдингу свыше 50% доходов и рынок в целом активно растёт, восстанавливаясь после шоков 2022. На нём можно заработать гораздо больше.