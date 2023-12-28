На рынке взыскания долгов появился новый игрок — «РБ Коллект»

До этого более шести лет коллекторский бизнес существовал внутри банка и работал по агентской схеме.

Сейчас в составе портфеля Росбанка долги от более чем 35 партнёров — немало. Развивая бизнес в рамках отдельной компании, банк будет менее ограничен и с регуляторной стороны, и репутационно.

С февраля кредиторы смогут взыскивать только свою просрочку, а «чужую» — профессиональные коллекторские агентства, состоящие в реестре. Рынок большой и даёт возможность заработать, а использование инфраструктуры банка — снизить расходную часть.