Новости для бухгалтера
Социальная поддержка

С 1 января маткапитал можно будет получить только на ребенка с гражданством РФ по рождению

С 1 января 2024 года в России изменены условия получения материнского капитала.

Теперь он положен только гражданам РФ, чьи дети родились как граждане РФ. Ранее маткапитал могли получать все родители граждан РФ, независимо от времени получения гражданства. Однако для жителей новых регионов сохраняются старые правила.

  • Соответствующие поправки утверждены Федеральным законом от 25.12.2023 № 634-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

  • Поправки вступили в силу с 1 января 2024 года.

Начать дискуссию

Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы

Мы все любим подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Пришла пора составить наш бухгалтерский список любимого. Оцениваем игру акторов, режиссуру и т.д. Активно участвуйте в опросе.

📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы
3
54
Общество

С 1 января Россия расширяет призывной возраст до 30 лет

IT-специалисты сохраняют право на отсрочку.

46
Социальная поддержка

С 1 января маткапитал можно будет получить только на ребенка с гражданством РФ по рождению

С 1 января 2024 года в России изменены условия получения материнского капитала.

63
Государственные пенсии

С 1 января страховые пенсии в РФ выросли на 7,5%, фиксированная выплата — 8 134,88 рубля

Это следует из бюджета страны на этот год.

62
Логотип nlukina
nlukina

🌲🎅🏻Дед Мороз, снегурочка, елка и все-все-все. История праздника. Пятничный новогодний мотиватор

Новый год — это мандарины, гирлянды, подарки, вкусная еда и веселые гуляния. Это праздник, который мы проводим с семьей и забываем (хоть на время) про все заботы. Но, так было не всегда. Немого интересных фактов из истории Нового года.

🌲🎅🏻Дед Мороз, снегурочка, елка и все-все-все. История праздника. Пятничный новогодний мотиватор
10
191
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152

Почти все компании в России — операторы персональных данных (ПД), так как обрабатывают как минимум сведения о сотрудниках. Поэтому всем важно знать требования к работе с ПД и иметь необходимый перечень документов, иначе за нарушения в этой сфере компания может получить штраф.

Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152
874
Регистрация ООО

Как открыть ООО в 2024 году: пошаговая инструкция

Одна из самых популярных форм ведения бизнеса — ООО. Предпринимателей привлекает небольшой размер уставного капитала, относительная простота регистрации и возможность привлечения других участников в совместное дело. Разберем, как открыть ООО в 2024 году и что для этого нужно сделать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
6,6 тыс.

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад на «Клерке» продолжается: профкурсы от 4990 рублей. Полгода подписки Клерк.Премиум с консультациями + самый популярный курс по финанализу!

Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам. А к полугодовой подписке на Клерк.Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации!

366
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому

Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.

Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
2,1 тыс.
Уведомление по ЕНП

А у вас списали страховые взносы за декабрь?

Бухгалтеры недоумевают — налоговики очень просили заплатить декабрьские взносы пораньше и сдать уведомление, но сами взносы в итоге не списали.

88
Логотип Lexintel
Lexintel
Высоковалифицированные специалисты

Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024

В июле 2023 года Президент подписал закон № 316-ФЗ, который, в том числе, вносит ряд существенных изменений, касающихся иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). Разберем, какие изменения уже вступили в силу, а какие нужно будет учитывать в работе с 2024 года

Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024
1 тыс.
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. Полгода подписки с консультациями + самый популярный курс по финанализу!

Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам. А к полугодовой подписке на Клерк.Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации с удостоверением в ФИС ФРДО!

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. Полгода подписки с консультациями + самый популярный курс по финанализу!
3
1,2 тыс.
Социальный вычет

С 1 января выросли социальные налоговые вычеты

Увеличены суммы вычетов по обучению, лечению, расходам на фитнес и не только.

146
ЕНП (единый налоговый платеж)

Реквизиты, КБК, сроки уплаты и платежка единого налогового платежа в 2024 году

ЕНП — единый налоговый платеж. В 2024 году все налоги, взносы и сборы ЮЛ, ФЛ, включая ИП, уплачивают единым платежом, который был утвержден № 263-ФЗ от 14 июля 2022. Налоговый орган самостоятельно распределяет деньги на требуемый счет. ЕНП — особый порядок уплаты сборов, налогов в 2024 году. Расскажем о нем подробнее.

Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
984
Логотип QRService
QRService
Ведение бизнеса

Интернет-магазины и рестораны: как организовать доставку с оплатой в месте получения заказа

Согласно ежегодному исследованию Яндекс Маркета и компании GfK Rus, большая часть россиян — 52% — хотела бы оплачивать интернет-заказы при получении товаров. Поэтому интернет-магазинам и общепиту с доставкой стоит предусмотреть этот способ платежа среди возможных.

Интернет-магазины и рестораны: как организовать доставку с оплатой в месте получения заказа
270
ФСБУ

ФСБУ 28/2023: новые правила инвентаризации

В новом стандарте описано, когда проводить инвентаризацию, как учитывать излишки, недостачи, пересортицу.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк
13,1 тыс.
Бесплатно с Отчетность в СФР

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
2,8 тыс.
УСН

Подать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января

Если компания хочет перейти на УСН с 2024 года, надо подать уведомление до 31.12.2023, но так как это выходной день, то крайний срок – 09.01.2024.

201
Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения за декабрь можно не сдавать

Ежемесячно до 25 числа каждого месяца надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Исключение – третий месяц каждого квартала.

446
Логотип Qugo
Qugo
Самозанятые

Почему самозанятым не повысили максимальный доход

Летом 2023 года партия ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о повышении максимального дохода самозанятых в 2 раза. В декабре Госдума отклонила законопроект. Значит ли это, что не стоит рассчитывать на больший лимит по НПД?

Почему самозанятым не повысили максимальный доход
300