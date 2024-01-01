С 1 января маткапитал можно будет получить только на ребенка с гражданством РФ по рождению

🌲🎅🏻Дед Мороз, снегурочка, елка и все-все-все. История праздника. Пятничный новогодний мотиватор

Новый год — это мандарины, гирлянды, подарки, вкусная еда и веселые гуляния. Это праздник, который мы проводим с семьей и забываем (хоть на время) про все заботы. Но, так было не всегда. Немого интересных фактов из истории Нового года.