С 1 января маткапитал можно будет получить только на ребенка с гражданством РФ по рождению

Теперь он положен только гражданам РФ, чьи дети родились как граждане РФ. Ранее маткапитал могли получать все родители граждан РФ, независимо от времени получения гражданства. Однако для жителей новых регионов сохраняются старые правила.
Соответствующие поправки утверждены Федеральным законом от 25.12.2023 № 634-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Поправки вступили в силу с 1 января 2024 года.
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