Демографический коллапс — самая большая проблема человечества

Демографический коллапс сегодня является самой большой проблемой человечества, заявил американский бизнесмен Илон Маск, пишет РБК.
«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — так Маск прокомментировал сообщение пользователя соцсети о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.
Ранее Маск неоднократно называл среди главных угроз человечеству исследования в области искусственного интеллекта, отмечая, что такие исследования нужно ограничивать. Накануне он также заявил, что наступивший 2024 год будет «еще более безумным», чем предыдущие.
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