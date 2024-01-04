С 1 февраля 2024 года СФР проиндексирует материнский капитал на 7,5%

Правомерно ли налоговое начисление НДФЛ при продаже имущества до 1 млн?

В 2022 физлицо продало часть земли и часть дома, которым владело менее 3-х лет, всё за 700 тыс. В 2022 году купило квартиру. В декларации 3-НДФЛ указало только покупку квартиры и получило вычет 90 тыс. Декларацию, если имущество продано до 1 млн, можно не подавать. Налоговая начислила НДФЛ с продажи на 700 тыс. Правомерно ли это?