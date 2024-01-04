С 1 февраля 2024 года СФР проиндексирует материнский капитал на 7,5%

В 2024 году программе материнского (семейного) капитала исполнится 17 лет, сообщает Социальный фонд в своем телеграм-канале.
С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 7,5%. Его размер составит:
на первого ребенка 630 967,72 рубля;
на второго ребенка 833 800,37 рубля.
Если семья уже потратила часть средств МСК, то проиндексируется только его остаток.
Например, на сертификате осталось 120 тыс. рублей, эта сумма будет проиндексирована на 7,5%.
Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг.
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