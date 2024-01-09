Два российских банка получили лицензию в Индии — «Тинькофф» и «Центрокредит»

Ещё два российских банка получили лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии — «Тинькофф» и «Центрокредит».
Это значит, что они смогут дать своим клиентам доступ к локальному фондовому рынку. По опыту других компаний можно предположить, что у новой услуги будет довольно высокий порог входа по объёму инвестиций или она будет доступна только квалифицированным инвесторам.
Ранее лицензии FPI разных категорий получили «Сбер», УК «Альфа-Капитал», «Первая» и «Доходъ». В процессе — ВТБ. «Финам» работает в Индии через партнёра.
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