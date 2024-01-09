Два российских банка получили лицензию в Индии — «Тинькофф» и «Центрокредит»

Индийский фондовый рынок вскоре может стать таким же доступным и привычным для российских инвесторов, как когда-то американский.

Ещё два российских банка получили лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии — «Тинькофф» и «Центрокредит».

Это значит, что они смогут дать своим клиентам доступ к локальному фондовому рынку. По опыту других компаний можно предположить, что у новой услуги будет довольно высокий порог входа по объёму инвестиций или она будет доступна только квалифицированным инвесторам.