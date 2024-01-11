Новости для бухгалтера

СПБ Биржа продолжает активную коммуникацию на тему разблокировки активов частных инвесторов

План спасения появился ещё в декабре и предусматривает вывод банка из-под контроля биржи.

Депозитарий площадки — СПБ Банк — сообщает, что направил OFAC план действий и готовит документы для запуска процесса.

План спасения появился ещё в декабре и предусматривает вывод банка из-под контроля биржи. Это значит, что подсанкционная компания не получит выгоды от разблокировки, а активы тысяч неподсанкционных людей получат шанс на разблокировку.

Это $3 млрд вложений россиян в иностранные ценные бумаги.

Акции площадки реагируют на новости ростом — что ещё раз показывает, что даже в отсутствие позитивных новостей важно держать рынок и клиентов в курсе происходящего и не создавать информационный вакуум.

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СПБ Биржа продолжает активную коммуникацию на тему разблокировки активов частных инвесторов

План спасения появился ещё в декабре и предусматривает вывод банка из-под контроля биржи.

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