Теоретически, в России вернутся банковские приложения на Айфоны

Apple разрешит альтернативные магазины приложений на iPhone — но только в ЕС.

⚡️Apple окончательно сдалась: сторонние магазины официально появятся на iOS. Компания также позволит разработчикам браузеров использовать сторонние движки и откроет App Store для игровых стриминговых сервисов

  • Фичу завезут в марте вместе с релизом iOS 17.4. Пока только в Европе;

  • Все магазины должны пройти проверку Apple, а потом их можно будет качать с сайта. Приложения внутри магазинов уже не модерируются Apple;

  • Сторонние магазины не будут платить комиссию Apple;

  • В AppStore наконец разрешили приложения стриминга игр: GeForce Now, Xbox Cloud и так далее.

Теоретически, можно будет сменить регион и спокойно качать банковские приложения со сторонних магазинов. Ждем весну.

Начать дискуссию

Теоретически, в России вернутся банковские приложения на Айфоны

Apple разрешит альтернативные магазины приложений на iPhone — но только в ЕС.

38
Логотип Алжанбек
Алжанбек

100+ бесплатных онлайн-инструментов для всех, кто работает с контентом: копирайтеров, дизайнеров, SMM-специалистов

Большая коллекция сервисов, которые помогут быстро подготовить качественный контент прямо в браузере.

100+ бесплатных онлайн-инструментов для всех, кто работает с контентом: копирайтеров, дизайнеров, SMM-специалистов
1
38
Ипотека

Минфин: льготную ипотеку нужно выдавать адресно

Власти готовят комплексные предложения по регулированию льготной ипотеки. Кредиты на особых условиях получат те, кому это «действительно необходимо».

208
Зарплата

Путин пообещал еще раз повысить МРОТ в 2024 году

С 1 января минимальный размер оплаты труда уже повысили до 19 242 рублей, но глава государства пообещал, что МРОТ будет существенно выше.

189
Банкротство

«Сбер» требует признать банкротом мужа блогера Блиновской

У ИП Алексея Блиновского есть просроченная задолженность по договору поручительства, поэтому Сбербанк предупредил предпринимателя о заявлении суд по делу о банкротстве.

99
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Какую отчетность надо и не надо сдавать предпринимателю за 2023 год / БухСтрим

В этом выпуске мы разбираем отчетность для предпринимателей по итогам 2023 года. И по многочисленным просьбам расскажем про уведомления на фиксированные взносы ИП: для всех ли процедура подачи уведомлений стала обязательной?

167
Инвестиции

СПБ Биржа передала правлению полномочия совета директоров

Торговая площадка отказалась от формирования совета директоров. Его функции будут переданы правлению.

46

Записи вебинаров

723
Новые видео от экспертов каждый день
Поиск работы бухгалтеров

Сколько стоит разместить вакансию в популярных сервисах?

«Клерк» решил узнать, сколько стоит размещение вакансии на популярных сайтах поиска работы.

106
УК РФ

Совет Федерации хочет приравнять сим-карты к средствам платежа

Мобильных операторов и дилеров, которые продают сим-карты без идентификации абонентов, собираются судить по уголовной статье за неправомерный оборот средств платежей.

1
65
Логотип nlukina
nlukina
Государственные пенсии

🔥Пенсии отменят, а накопления «сгорят». Готовы к такому сценарию? «Клерк» проводит опрос!

В интернете уже пару месяцев идут обсуждения на тему: «что нам готовят выборы». Все чаще звучит вопрос, а ждать ли чего-то хорошего (или плохого) пенсионерам? Судя по складывающейся ситуации: в будущем пенсионный возраст либо еще поднимут, либо пенсию вообще отменят. А вы, что думаете?

🔥Пенсии отменят, а накопления «сгорят». Готовы к такому сценарию? «Клерк» проводит опрос!
6
168
Инвестиции

Госдума изменит налогообложение доходов от паевых инвестиционных фондов

Инвесторам не нужно платить дополнительный налог при выделении заблокированных паев в специальный закрытый фонд.

47
Бесплатно с УСН

Как сообщить в налоговую о потере или о добровольном уходе с УСН. Мини-курс

Добровольно перейти с УСН на общий режим налогообложения можно только с начала календарного года. Если вы по каким-то причинам не успели это сделать, то в этом мини-курсе мы расскажем, как поступить в данной ситуации.

Как сообщить в налоговую о потере или о добровольном уходе с УСН. Мини-курс
38

Бонусы от поставщика в виде денежной премии и дополнительной партии товара в учете поставщика в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В этом материале разберем два вида бонусов — денежная премия и дополнительная партия товара в учете поставщика и их отражение в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
39
Трудовые отношения

За отказ инвалидам в трудоустройстве будут штрафовать до 100 тысяч рублей

Должностным лицам за отказ трудоустроить инвалидов в рамках выделенной квоты будет грозить штраф до 30 тысяч рублей, а компаниям — до 100 тысяч рублей.

46
Уклонение от уплаты налогов

Суд продлил арест имущества блогера Блиновской и ее родственников

До 26 апреля 2024 года Елена Блиновская не сможет управлять своим имуществом, а также счетами компаний, которые подконтрольны ей и ее семье.

74
Бесплатно с Иностранные работники

Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году

Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.

Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году
69
Зарплата

Что включает в себя фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда (ФОТ) — совокупность денег, предназначенных на оплату труда сотрудникам. Он включает зарплату, премии, отпускные, пособия по больничному и другие выплаты.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
132
Маркетплейсы

На «Авито» теперь можно покупать товары в кредит

Товары стоимостью от 1,5 до 50 тысяч рублей можно купить в кредит через сервис «Авито». На погашение кредита дается четыре месяца, переплата составит 10% от суммы заказа.

46
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как подать сведения о трудоустройстве генерального директора?

Есть решение единственного участника на вступление его же в должность гендира 27 декабря. В начале января он принял пару человек на работу. Как гендир. А вот трудовой решили подписать сейчас 25 января. Я в СЗВ-ТД подаю что? И если подаю с опозданием с 27 декабря, то включаю его в СЗВ-СТАЖ? Выплат никаких не было в 2023.

3
66

Учет ТМЦ, полученных в результате демонтажа ОС

Основные средства, которые организация использует в своей деятельности, постепенно утрачивают первоначальные характеристики вследствие физического или морального износа. Если ОС продать невозможно, их можно демонтировать, а оставшиеся после демонтажа материалы снова принять на учет.

Иллюстрация: Xavi Cabrera/unsplash
55