Теоретически, в России вернутся банковские приложения на Айфоны

⚡️Apple окончательно сдалась: сторонние магазины официально появятся на iOS. Компания также позволит разработчикам браузеров использовать сторонние движки и откроет App Store для игровых стриминговых сервисов
Фичу завезут в марте вместе с релизом iOS 17.4. Пока только в Европе;
Все магазины должны пройти проверку Apple, а потом их можно будет качать с сайта. Приложения внутри магазинов уже не модерируются Apple;
Сторонние магазины не будут платить комиссию Apple;
В AppStore наконец разрешили приложения стриминга игр: GeForce Now, Xbox Cloud и так далее.
Теоретически, можно будет сменить регион и спокойно качать банковские приложения со сторонних магазинов. Ждем весну.
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