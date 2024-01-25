Теоретически, в России вернутся банковские приложения на Айфоны

Как сообщить в налоговую о потере или о добровольном уходе с УСН. Мини-курс

Добровольно перейти с УСН на общий режим налогообложения можно только с начала календарного года. Если вы по каким-то причинам не успели это сделать, то в этом мини-курсе мы расскажем, как поступить в данной ситуации.