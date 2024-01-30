QIWI закрыла сделку по продаже российских активов

О чем говорят бухгалтеры: ненавистные отчеты, отсутствие логики у ФНС, старение и увольнение лучших из лучших

Бурная выдалась неделька. Я решила пройтись по соцсетям «Клерка» и комментариям на сайте, чтобы посмотреть, чем жили бухгалтеры всю неделю. А обсуждали иногда весьма неожиданные темы, например, как пить чай и не стареть, а еще заставляли неистово икать директоров, когда обсуждали несправедливые увольнения или уход из компании, где главбуха не ценят.