QIWI закрыла сделку по продаже российских активов

Новый генеральный директор QIWI Алексей Мащенков сообщил о завершении сложной сделки и выразил надежду на создание акционерной стоимости и обеспечение устойчивого роста бизнеса в будущем.
Напомним, о намерении продать российские активы компания QIWI сообщила ранее в этом месяце. Покупателем выступила фирма, принадлежащая председателю совета директоров QIWI Андрею Протопопову. Сделка проводилась в рамках реструктуризации бизнеса.
Группа сообщала, что после завершения сделки по продаже российских активов Qiwi plc планирует обратно выкупить американские депозитарные акции (ADS) с NASDAQ и Московской биржи.
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