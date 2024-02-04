🔥Глава ЦБ Турции ушла в отставку

После новостей об отставке Эркан турецкая лира ослабла, упав на 0,6 % до 30,5163 по отношению к доллару.

Она попросила Эрдогана об отставке, при этом заявила, что против нее была развернута масштабная клеветническая кампания и объяснила решение сложить полномочия желанием защитить свою семью, особенно годовалого ребенка.

Эрдоган принял отставку Эркан и назначил новым главой ЦБ Фатиха Карахана,следует из решения, опубликованного в официальной газете Турецкой Республики. Карахан, бывший экономист ФРС, занимал пост заместителя управляющего ЦБ с июля 2023 года.

Хафизе Гайе Эркан проработала на своем посту восемь месяцев. При ней центральный банк начал один из самых продолжительных циклов ужесточения денежно-кредитной политики, последовательно повысив процентные ставки с 8,5% до 45%.

После новостей об отставке Эркан турецкая лира ослабла, упав на 0,6 % до 30,5163 по отношению к доллару.