🔥Глава ЦБ Турции ушла в отставку

После новостей об отставке Эркан турецкая лира ослабла, упав на 0,6 % до 30,5163 по отношению к доллару.

Она попросила Эрдогана об отставке, при этом заявила, что против нее была развернута масштабная клеветническая кампания и объяснила решение сложить полномочия желанием защитить свою семью, особенно годовалого ребенка. 

Эрдоган принял отставку Эркан и назначил новым главой ЦБ Фатиха Карахана,следует из решения, опубликованного в официальной газете Турецкой Республики. Карахан, бывший экономист ФРС, занимал пост заместителя управляющего ЦБ с июля 2023 года.

Хафизе Гайе Эркан проработала на своем посту восемь месяцев. При ней центральный банк начал один из самых продолжительных циклов ужесточения денежно-кредитной политики, последовательно повысив процентные ставки с 8,5% до 45%.

После новостей об отставке Эркан турецкая лира ослабла, упав на 0,6 % до 30,5163 по отношению к доллару.

Начать дискуссию

Хуснуллин: Программа «Семейная ипотека» будет продлена в России

В России хотят продлить программы семейной и дальневосточной ипотеки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, но деталей не привёл

4

ЦБ опубликовал результаты отдельных банков по итогам 2023 года

Дочки зарубежных банков продолжают активно зарабатывать в России — несмотря на все слухи о желании прекратить бизнес в стране.

9

«Учёт Онлайн» от «Сбера» уже удалён из AppStore — кто не успел, тот опоздал

32

ЦБ подвёл итоги работы СБП в 2023 году — и они впечатляют

Через систему СБП прошло более 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей.

7

🔥Глава ЦБ Турции ушла в отставку

После новостей об отставке Эркан турецкая лира ослабла, упав на 0,6 % до 30,5163 по отношению к доллару.

13
Законопроекты

«Дачная амнистия» будет действовать до 2031 года

Депутаты в окончательном чтении приняли законопроект о продлении упрощенной поставки объектов СНТ на кадастровый учет.

387
Отчетность в СФР

Если сотрудница передумала идти в отпуск по уходу за ребенком, надо сдать отменяющий отчет ЕФС-1

При подаче сотрудником заявления на отпуск по уходу за ребенком надо сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) с типом сведений «Назначение выплат по ОСС». Если отпуск не состоялся, надо сделать отмену.

286

Записи вебинаров

728
Новые видео от экспертов каждый день
Лицензирование

Депутаты предложили ускорить и упростить для бизнеса получение лицензий

Группа парламентариев внесла на этой неделе в Госдуму законопроект по упрощению процедуры получения лицензий для бизнеса.

98
Кадровый учет

Кадровый учет ИП может вести его работник по доверенности

В качестве работодателя может выступать человек, наделенный правом заключать трудовые договоры от имени организации или ИП, вступившими в трудовые отношения с работниками.

197
Бухгалтеры

Больше всего бухгалтеры не любят сдавать отчет 6-НДФЛ

«Клерк» провел опрос среди бухгалтеров и узнал, что самый нелюбимый отчет — это 6-НДФЛ. 23% опрошенных признались, что одинаково ненавидят все отчеты.

124
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

🔥Приглашаем на Тренинг всех подписчиков Клерк.Премиум! У нас появился новый продукт для бухгалтеров

В этом году мы будем активно развивать наш лучший продукт — Клерк.Премиум. Для подписчиков будет постоянно появляться новые классные бухгалтерские сервисы. Сейчас мы добавили Тренинги — закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны. Первый Тренинг пройдет по теме изменений в 6-НДФЛ и порядка заполнения РСВ. Актуалочка!

🔥Приглашаем на Тренинг всех подписчиков Клерк.Премиум! У нас появился новый продукт для бухгалтеров
3
130
Банки

В Турции закрывают банковские счета российских компаний

Кредитные организации в Турции останавливают обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями из-за угрозы попасть под вторичные санкции США.

102
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Рубль как всегда, редомициляция ЕМЦ, IPO Диасофт и DELI, новые облигации, дивиденды Северстали и другие события. Воскресный инвестдайджест

Как последняя неделя января перетекла в первую неделю февраля, так же плавно курс рубля шевелится потихоньку то вверх, то вниз. Зато на Мосбирже движение нормальное. Вслед за Делимобилем собрался на IPO Диасофт, выходят новые выпуски облигаций, а я поехал кататься в Красную Поляну и по дороге рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

41
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как исправить ошибку в уведомлении НДФЛ с неправильным ОКТМО?

Уважаемые коллеги, в январе подали уведомление с НДФЛ с неверным ОКТМО. Буквально сразу, после приёма первого, обнаружили ошибку и послали новое уведомление с двумя строчками, с неправильным ОКТМО с суммой ноль и верное ОКТМО с суммой.

5
52
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
629
Логотип IT_АНГЕЛ
IT_АНГЕЛ
ЕНП (единый налоговый платеж)

Обжегшись на ФНС, дуешь на нолик.Как разобраться в нашей ФНС-Мета-вселенной

С 2024 года у налогоплательщиков появилась новая обязанность — два раза в месяц сдавать в ИФНС уведомление по ЕНП. При этом многие бухгалтеры знают, что даже если у компании или ИП нет «оборотов», то в некоторых случаях налоговики, все равно, ждут нулевую отчетность.

Обжегшись на ФНС, дуешь на нолик.Как разобраться в нашей ФНС-Мета-вселенной
2
407
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Не можете найти ответ на сложный вопрос? Клерк.Премиум+Консультации — наш эксперт поможет!

У всех у нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответа. И даже в интернете ничего нагуглить не получается. Специально для наших пользователей мы сделали сервис, который поможет решить сложные проблемы — Клерк.Консультации. Эксперт ответит за пару часов. И ничего гуглить не надо!

Не можете найти ответ на сложный вопрос? Клерк.Премиум+Консультации — наш эксперт поможет!
221
Логотип VikaV2193
VikaV2193
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Фрукты на завтрак

Мясо уже поднадоело, хочется чего то свежего. Сегодня фруктовое меню!

Что ест бухгалтер. Фрукты на завтрак
19
383
Социальный вычет

Для социального вычета по НДФЛ через работодателя нужно новое заявление, которое пока не утвердили

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение обучение фитнес можно получить как по декларации 3-НДФЛ, так и через работодателя. Чтобы оформить его через работодателя, нужно подать в ФНС заявление. Форма заявления будет новая.

404
Логотип rydugin1
rydugin1
Мошенничество

Два вида мошенничества с помощью сайтов: розыгрыши айфонов, корм для собак и отъем денег через СБП

Меня зовут Ростислав, я разработчик (одного из) чата для сайтов. Как правило, чаты можно подключить бесплатно на любой сайт. И среди пользователей чата появляются недобросовестные люди. Точнее говоря — явные мошенники. В этой статье я хочу рассказать о двух типах развода, с которыми я столкнулся. Со скриншотами и ссылками!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2
191