Девелопер «Самолёт» закрыл сделку по покупке московского банка «Система» и уже зарегистрировал домены banksamolet, samolet-bank, samoletbank (данные СПАРК-Интерфакс).

За последние несколько лет это четвёртая сделка такого рода в России: первые три провели «Яндекс», Ozon и Wildberries. Все три компании уже по-полной используют возможности собственного банка: лицензия помогает экономить на эквайринге и выплате зарплат, а также зарабатывать на финансировании и вовлекать клиентов в свою экосистему выгодными платёжными сервисами, дебетовыми картами и даже вкладами.

У «Самолёта» перспективы ещё более интересные, особенно на фоне конфликта банков и застройщиков. Наличие собственного банка даёт определённую автономность и большую экономию: кроме ипотеки и кредитования под залог жилья, это более выгодное обслуживание счетов управляющей компании и приём коммунальных платежей.

Первым банковским продуктом «Самолёта» станет вклад с опцией бронирования квартиры.