«Фридом Финанс» запретил денежные переводы с карт «Мир»

Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил поступающие и исходящие переводы средств с или на карты российской платежной системы «Мир».
Теперь для отправки денежных средств можно использовать только SWIFT-перевод, перевод с или на выпущенную не в России карту Visa и Mastercard, а также перевод по номеру телефона через «Цифра банк».
Комментарии5
Ну поехали... Когда карты Мир под санкции попали, я помниться сразу написала, что Казахстан первый будет.
Так у них нет вариантов, насколько я понимаю.
Ну нет, так нет. Всегда лучше, когда ситуация предсказуема. Никаких нежданчиков и ножей в спину.
Ну я думаю, народ начнет искать другие способы. И в этих новых способах будут новые ножи в спину и новые нежданчики.
Карту "Мир" загоняют в ее резервацию. Аборигены могут спать спокойно.