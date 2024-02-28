«Фридом Финанс» запретил денежные переводы с карт «Мир»

🎅🍬 Как отразить в 6-НДФЛ новогодние подарки сотрудникам

День передачи сотруднику подарка = день получения им дохода в натуральной форме, а удержать налог надо при ближайшей выплате дохода. Если подарок был в декабре 2023 года, а удержание НДФЛ – в январе 2024 года, то он отразится в двух расчетах 6-НДФЛ (за 2023 год и 1 квартал 2024 года).