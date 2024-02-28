МИР

«Фридом Финанс» запретил денежные переводы с карт «Мир»

Накануне против оператора этой платежной системы были введены санкции США.

Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил поступающие и исходящие переводы средств с или на карты российской платежной системы «Мир».

Теперь для отправки денежных средств можно использовать только SWIFT-перевод, перевод с или на выпущенную не в России карту Visa и Mastercard, а также перевод по номеру телефона через «Цифра банк».

Комментарии

5
  • Татьяна

    Ну поехали... Когда карты Мир под санкции попали, я помниться сразу написала, что Казахстан первый будет.

      • Татьяна

        Ну нет, так нет. Всегда лучше, когда ситуация предсказуема. Никаких нежданчиков и ножей в спину.

        • Борис Мальцев
          фаундер

          Ну я думаю, народ начнет искать другие способы. И в этих новых способах будут новые ножи в спину и новые нежданчики.

  • VadimBA

    Карту "Мир" загоняют в ее резервацию. Аборигены могут спать спокойно.

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