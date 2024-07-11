Банки Ozon и «Яндекс» обогнали конкурентов из топ-50 по темпам прироста вкладов

Доступ к огромной аудитории маркетплейсов помогает банкам Ozon и «Яндекса» очень быстро наращивать пассивы.

Они вышли в лидеры по темпам прироста вкладов и обогнали конкурентов из топ-50, — посчитали в РБК.

Кроме этого, будучи новичками на финансовом рынке, они часто предлагают более выгодные условия по основным финансовым продуктам.

Результат за полгода 2024:

Яндекс Банк: рост депозитов частных клиентов в 2,5 раза до 37,4 млрд рублей.

Озон Банк: рост в 2,1 раза, до 10,4 млрд рублей.

В абсолютном выражении это больше, чем привлекли «Открытие», Почта Банк, «Россия», «Уралсиб» и Хоум Банк.

Классические банки не скрывают недовольства на тему конкуренции с челленджерами, и пытаются повлиять на ситуацию через ЦБ.