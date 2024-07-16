Карты «Мир» начали принимать в Мьянме

Пока что платежная система «Мир» в Мьянме работает только в некоторых ресторанах и торговых центрах.

В Мьянме начала работать платежная система «Мир». Однако не все предприятия принимают оплату по таким картами, а только некоторые ТЦ и рестораны.

«Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам», — сказали в посольстве России в республике.

Сейчас карту «Мир» принимают в 13 странах, она без ограничений работает в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии и на Кубе. Еще шесть стран собираются подключить российскую платежную систему — в частности Египет, Иран и Маврикий.