Россияне перестают открывать бизнес в Грузии

Как сообщил директор Национальной службы статистики Грузии Гогита Тодрадзе, в июне число новых бизнесов, зарегистрированных в Национальном реестре Министерства юстиции Грузии, составило 5524. Это на 32 % меньше, чем в июне прошлого года.

Как считает Тодрадзе, сокращение числа зарегистрированных предприятий объясняется сокращением числа граждан России в Грузии. «Эта тенденция прослеживается в течение нескольких последних месяцев, и она точно связана с сокращением числа россиян», — сказал Тодрадзе.