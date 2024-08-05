Россияне перестают открывать бизнес в Грузии

Как сообщил директор Национальной службы статистики Грузии Гогита Тодрадзе, в июне число новых бизнесов, зарегистрированных в Национальном реестре Министерства юстиции Грузии, составило 5524. Это на 32 % меньше, чем в июне прошлого года.
Как считает Тодрадзе, сокращение числа зарегистрированных предприятий объясняется сокращением числа граждан России в Грузии. «Эта тенденция прослеживается в течение нескольких последних месяцев, и она точно связана с сокращением числа россиян», — сказал Тодрадзе.
По разным данным сейчас в стране находится от 40000 до 70000 россиян. Только за девять месяцев 2023 года уехало около 20 000 россиян.
За два года, 2022-2023-й, россияне зарегистрировали 27 тысяч субъектов бизнеса в Грузии.
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