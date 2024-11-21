В День бухгалтера «Клерк» перешагнул 50 тысяч подписчиков во ВКонтакте

«Клерк» собрал больше 50 тыс. бухгалтеров со всей России в группе ВКонтакте.
За последние полгода мы внедрили несколько новых форматов:
видео-мемы для бухгалтеров;
полезные карточки-подсказки;
ежедневные викторины.
Также в сообществе «Клерка» ВКонтакте вы найдете:
лучшие статьи «Клерка»;
важные бухгалтерские новости;
ответы экспертов на вопросы бухгалтеров;
розыгрыши, бесплатное обучение, тесты.
Мы уже более 23 лет признанные любимчики бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Будьте к нам еще ближе — подписывайтесь на наше сообщество и получайте самую важную информацию в социальной сети!
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