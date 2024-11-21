Бухгалтеры

В День бухгалтера «Клерк» перешагнул 50 тысяч подписчиков во ВКонтакте

Больше 50 тысяч бухгалтеров читают «Клерк» в социальной сети ВКонтакте, а также смотрят веселые видео-мемы и участвуют в ежедневных викторинах.

«Клерк» собрал больше 50 тыс. бухгалтеров со всей России в группе ВКонтакте.

За последние полгода мы внедрили несколько новых форматов:

  • видео-мемы для бухгалтеров;

  • полезные карточки-подсказки;

  • ежедневные викторины.

Также в сообществе «Клерка» ВКонтакте вы найдете:

  • лучшие статьи «Клерка»;

  • важные бухгалтерские новости;

  • ответы экспертов на вопросы бухгалтеров;

  • розыгрыши, бесплатное обучение, тесты.

Мы уже более 23 лет признанные любимчики бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Будьте к нам еще ближе — подписывайтесь на наше сообщество и получайте самую важную информацию в социальной сети!

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